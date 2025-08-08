Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde 17 ilçede, öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.MANİSA (İGFA) - Öğrencilerin yanında olduğunu hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bizce her öğrencinin eğitim almaya hakkı var. Bunun için biz de 17 ilçemizde hizmet veren MABEM ile öğrencilerimize destek oluyoruz. Yapacakları tercihlerde de istedikleri hedeflere ulaşmaları konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti ile öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrencilere verdiği ücretsiz danışmanlık hizmeti ile önemli bir destek sağlıyor. MABEM bünyesindeki uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve hedeflerine yönelik bilgilendirme yapıyor ve yönlendirmelerde bulunuyor. Öğrenciler, merak ettikleri sorulara yanıt alabiliyor ve kendileri için en uygun tercihleri yapma konusunda profesyonel destek alabiliyor. MABEM tarafından verilen ücretsiz danışmanlık hizmetinden yalnızca MABEM öğrencileri değil, Manisa’daki tüm öğrenciler yararlanabiliyor.

“Akıllarındaki Soruların Cevaplarını Bulabilirler”

Manisa’daki tüm öğrencilere hizmet verdiklerini söyleyen MABEM Rehber Öğretmeni Hilal Eker, “Şu an çok önemli bir tercih sürecinin içerisinde bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde öğrencilerimize akıllarındaki, istedikleri, üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi veriyoruz. Sadece MABEM bünyesinde eğitim alan öğrencilerimiz için değil Manisa’daki tüm öğrencilerimiz için bu hizmeti veriyoruz. Gitmek istedikleri şehirler ve üniversiteler hakkında bilgiler veriyoruz. Akıllarındaki bölümler için yapmaları gereken tercih sıralaması konusunda, ilgi alanları, yetenekleri ve hedeflerine göre yönlendirme yapıyoruz. Sisteme girerken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Sadece öğrenciler değil, veliler de gelebilirler. 17 ilçemizdeki MABEM’leri ziyaret ederek akıllarındaki soruların cevaplarını bulabilirler” dedi.