Malatya Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla semt konaklarında eğitim faaliyetlerine devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konağı personeli ve öğrencilerine yönelik Deprem ve Yangın Eğitimi düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitim programında yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta yangın esnasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilirken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yangın güvenliği ve müdahale yöntemleri üzerine bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER VERİLEN EĞİTİME HARFİYEN UYUM SAĞLADI

Program kapsamında ayrıca, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İş Güvenliği Uzmanları tarafından katılımcılara temel afet bilinci, acil durum tahliye planı ve afetlere hazırlık eğitimi verildi. Eğitime yaklaşık 125 öğrenci ve 11 personel katılım sağladı.