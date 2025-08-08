Malatya Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan park, refüj ve kavşakları birbirinden renkli yazlık çiçeklerle süsleyerek görsel estetik kazandırıyor.MALATYA (İGFA) - Yeşil Belediyecilik alanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çiçek ekimi hususunda 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştirdiği dokunuşlarla adeta bölgede rengârenk bir bahar havası yaşatıyor. Farklı renk ve türlerdeki çiçekler, hem doğayla iç içe bir şehir ortamı sunuyor hem de kent estetiğine katkı sağlıyor.

ÇİÇEKLER MALATYA’NIN BİRÇOK NOKTASINDA TOPRAKLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Malatya’nın park, refüj ve kavşakları sıcak havalara dayanıklı gösterişli çiçeklerle donatıyor. Özellikle 100. Yıl Parkı’nda yapılan çiçek ekimleri büyük beğeni toplarken, sıcak havalara dayanıklı ve gösterişli çiçek türleri Malatya’nın birçok noktasında toprakla buluştu. Ekipler, yeni çiçek dikimlerinin yanı sıra mevcut yeşil alanların bakımını da titizlikle sürdürüyor. Düzenli sulama, budama ve çevre temizliğiyle birlikte yeşil alanlar yaz boyunca şehre nefes aldırıyor.

812 BİN 704 ADET ÇİÇEK DİKİMİ YAPILDI

Bu bağlamda 500 bin 224 adet begonya, 312 bin 480 adet kadife olmak üzere toplam 812 bin 704 adet çiçek dikimi yapıldı. Ekimin tamamı 10 bin 925 m2 alan içerisinde gerçekleştirildi. Çiçek dikimi çalışmaları Dilek hal kavşağı, Ötüken kavşağı, MAŞTİ kavşağı, Lojman kavşağı, SGK kavşağı, Dedekorkut parkı, Tren Garı kavşağı, Organize kavşağı, MAŞTİ içi, Tecde saat kulesi, Mazi kavşağı, Güngör kavşağı, 100. Yıl parkı, fuar alanı kavşağı, İpas kavşağı, İstasyon kavşağı, Sümer park, Jandarma önü, Saraybosna caddesi, DSİ önü, Şehir Mezarlığı kavşağı, Köprüağzı kavşağı, Yüzakı caddesi, Havaalanı kavşağı, Kongre Kültür Merkezi önü, Yaşam merkezi, Mıhlıdut kavşağı, Kernek Şelale parkı, Kartal kavşağı, Kuzey kuşak yolunda yapıldı.