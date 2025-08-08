Malatya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yürüttüğü yol çalışmaları kapsamında bozulan ve zamanla tahrip olan yolları asfaltlayarak, yeni çehresine kavuşturuyor.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın ulaşım ağlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal mahallelerden gelen talepler üzerine sorunlu yolları güvenli ve konforlu hale getirerek, ulaşımdaki kaliteyi artırıyor.

Darende Kurudere Mahallesi ve Akçadağ Doğu Mahallesi’nde yol genişletme ile soğuk asfalt çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ivedi bir şekilde mahalle yollarını tamamlayarak, bu bölgelerde yaşanan yol sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Akçadağ Doğu Mahallesi

Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ndeki 14 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki mevcut yol, önce 5 metreden 7 metreye çıkarılarak genişletildi. Daha sonra genişletilen 14 kilometrelik yol, soğuk asfalt dökülerek bölgedeki vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı sağlandı.