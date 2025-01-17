Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Türkiye’de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. En sıcak gün 20 Haziran’da 47,8 derece ile Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. En yüksek kar kalınlığı ise Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde 6 Mart’ta 247 santimetre ile olarak ölçüldü.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2024 yılında Türkiye’de ölçülen rekor hava değerlerini açıkladı.

Buna göre yılın en sıcak günü 20 Haziran’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 12 Haziran’da 44,6 derece ile Aydın’da ölçüldü.

Yılın en soğuk günü 29 Şubat’ta -34,3 derece ile Ardahan Göle’de yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise -31,3 derece ile Ardahan’da kaydedildi.

EN ÇOK YAĞMUR ANTALYA’YA DÜŞTÜ

Günlük en yüksek yağış ise 13 Şubat’ta Antalya’nın Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise yine 13 Şubat’ta metrekareye 233,9 kilogramla Antalya’da kaydedildi.

En yüksek kar kalınlığı Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde 6 Mart’ta 247 santimetre ile ölçüldü. İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 30 Ocak’ta 132 santimetre ile Bitlis’te kaydedildi.

RÜZGAR EN HIZLI TRABZON’DA ESTİ

Rüzgarın en hızlı estiği gün Trabzon’da Çarşıbaşı Yoroz’da saatte 153,4 kilometre hızla 28 Aralık oldu. İl merkezlerinde en yüksek rüzgar ölçümü ise 24 Kasım’da Konya’da 88,9 kilometre saat hız olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK DENİZ SUYU SICAKLIĞI ADANA’DA ÖLÇÜLDÜ

Öte yandan 2024'ün meteorolojik verilerinde 2024 yılında deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos’ta Adana’nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu’nda 32,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak’ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu’nda 7 derece ile ölçüldü.