Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Altınşehir Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, 02 ER 079 plakalı araç ile seyir halindeyken, elektrikli bisiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ebubekir Ayık (44), metrelerce sürüklendi ve ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine intikal etmesiyle Ayık, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.