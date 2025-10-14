Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek’te Kanlıçay Deresi üzerinde bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıyan ve yapımı süratle devam eden Mesudiye Köprüsü’nde incelemelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağlarını güçlendirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karapürçek ilçe merkezine ulaşım sağlayan grup yolunun genişletilerek yenilenmesinin ardından, kapasiteyi karşılayamayan köprünün yeniden inşası için çalışmalar başlatılmıştı.

Önce Karapürçek SGM binasının temel atma törenine katılan Başkan Alemdar, ardından Kanlıçay Deresi üzerinde inşa edilen ve bölge ulaşımı için büyük bir öneme sahip olan Mesudiye Köprüsü’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerde Başkan Alemdar’a Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu ve AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş eşlik ederken, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu ise projeyle ilgili teknik bilgileri paylaştı.

Başkan Alemdar, “Karapürçek, bizim için her ilçemiz kadar kıymetli. Bugün temellerini attığımız Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi’nin yanı sıra, ilçemizde altyapı çalışmalarımız da hız kesmeden sürüyor. İlçe ulaşımı açısından büyük önem taşıyan Mesudiye Köprüsü’nde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Kenar ayaklardaki imalatlar tamamlanmak üzere, orta ayak temeli atıldı ve köprü kısa sürede yükselmeye başlayacak” diye konuştu.

“KARAPÜRÇEK’İ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Başkan Alemdar açıklamasının sonunda, “Karapürçek için düşünüyor, çalışmalarımızı ilçenin geleceğine yönelik adımları sağlam temeller üzerine atıyoruz. Karapürçek SGM, Mesudiye Köprüsü, altyapı ve üstyapı hizmetlerimizle Karapürçek’i geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Köprü inşasında kenar ayak imalatlarının tamamlandığı, orta ayak temelinin atıldığı ifade edilirken yapının 30 adet 15 metrelik fore kazığın çakılmasıyla depreme ve tüm afetlere karşı güvence altına alındığı belirtildi. Ayrıca binlerce aracın geçişini sağlayacak köprünün genişliği7 metreden 16 metreye, uzunluğu ise 44 metreye çıkarılacak.