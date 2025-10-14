Faralli Coffee, Ankara Antares AVM'de görkemli bir törenle ilk şubesini açtı. 10 yaşındaki Aybarshan Erkoç, markayı kurmanın mutluluğunu yaşadı. Şirket, kahve tatlarını Türkiye'nin yerel lezzetleriyle harmanlayarak yurt dışında büyümeyi hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Faralli Coffee, Ankara Antares AVM’de düzenlenen renkli bir törenle kapılarını açtı

Kahve sektöründe uzun yıllardır üretim yapan EDM Global Gıda çatısı altındaki Faralli Coffee, Ankara’daki ilk şubesini görkemli bir törenle açtı. Markanın kurucusu 10 yaşındaki Aybarshan Erkoç, kendi markasını hayata geçirmenin gururunu yaşadı.

Antares AVM’de gerçekleşen açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik boyunca palyaçolar, ücretsiz mısır ve pamuk şeker ikramları, kahve ve tatlı servisi ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıldı.

Törenin en dikkat çekici anı ise markanın isim babası Aybarshan Erkoç’un kurdeleyi kesmesi oldu.

Henüz 3,5 yaşındayken “Alberto Faralli” adını bularak markaya ilham veren Erkoç, duygularını “Babamın ticaretle uğraşması nedeniyle markalara ilgim vardı. Resim derslerinde çizimlerimle bir marka tasarladım. Bugün hayalim gerçeğe dönüştü, çok mutluyum.” sözleriyle dile getirdi.

Faralli Coffee’nin iç mimarisi, iç mimar Ela Cihan Güller tarafından modern çizgilerle tasarlandı.

Markanın logosunda yer alan antik Roma’nın ‘kafein tanrıçası’ figürü, kahvenin tarihine ve markanın sanatsal duruşuna gönderme yapıyor.

Faralli Coffee Genel Müdürü Enes Çadırardıç, markanın gelecek hedeflerini ise şöyle özetledi:

“Kahveyi Türkiye’nin yerel tatlarıyla harmanlayarak kendimize özgü lezzetler geliştirmek istiyoruz. Uzun vadede yurt dışında kendi kahve bahçelerimizi satın alarak üretimin her aşamasını kendimiz yönetmeyi planlıyoruz.”

2030 yılına kadar 600 şubeye ulaşmayı hedefleyen Faralli Coffee, Türk kahve kültürünü modern tasarım ve yenilikçi dokunuşlarla dünya çapında temsil etmeyi amaçlıyor.