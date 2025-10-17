Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente kültür ve sanat alanında yeni bir soluk kazandırdı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kent Orkestrası’nın çatısı altında kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, ilk konserinde sanatseverlerle buluştu.MERSİN (İGFA) - Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen konser, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Sahneye çıkan Oda Orkestrası’na, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Özgecan Günöz solist olarak eşlik etti. Günöz’ün muhteşem performansı izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Programda, klasik müziğin en seçkin sanatçılarından J.S. Bach’ın ‘Air’ ve A. Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ adlı yapıtları sahneye taşındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; sanatın her alanında yeni adımlar atarak, kentin kültürel yaşamını zenginleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Oda Orkestrası ile birlikte klasik müziğin kentte daha geniş kitlelerle buluşmasını hedefliyor.

ÖZDÜLGER: “EMİN VE SAĞLAM ADIMLARLA SANAT ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Özgecan Günöz’e ve Oda Orkestrası sanatçılarına, sergiledikleri performans için teşekkürlerini iletti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 yılından bu yana kültür-sanat alanında her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi; sanat topluluklarıyla, orkestralarıyla, şehir tiyatrosuyla, halk dansları topluluklarıyla sanat üretmeye emin ve sağlam adımlarla devam ediyor. Bu gücü almamızın ve bu desteği görmemizin en büyük sebebi sanatseverlerimiz. Kendilerine, bizleri hiç yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.