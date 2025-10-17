İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta kapılarını açan giren İlber Ortaylı Kütüphanesi’nde Kadifekaleli çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Tugay, onlara Ömer Seyfettin’in Perili Köşk hikayesini okudu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta hizmete açılan İlber Ortaylı Kütüphanesi’nde ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek onlara kitap okuyor.

Çocuklara olan sevgisi ile tanınan Başkan Tugay, onlarla sohbet etmekten de büyük keyif alıyor. Geçtiğimiz günlerde Konak Vali Kazım Paşa İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencilerine babasının küçük yaşlarda hediye ettiği Ömer Seyfettin’in Kaşağı hikayesini okuyan Başkan Tugay, bu haftada da Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında Kadifekale bölgesinde yer alan bir ilkokulun 4. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Buluşma öncesinde Kültürpark’ı gezen çocuklar, ardından İlber Ortaylı Kütüphanesi’nde Başkan amcalarından Ömer Seyfettin’in Perili Köşk hikâyesini dinledi. Çocuklarla kent hakkında sohbet eden Başkan Tugay, okuduğu hikâye hakkında da onlarla fikir alışverişinde bulundu.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Çocuklara kitap okumanın önemini aktaran Başkan Tugay, “Hikâyeler, güzel ve ilginç olayları okuyarak canlandırmamıza olanak tanıdığı için güzeldir. Hikâyede anlatılan şeyi gerçekten yaşıyormuşuz gibi düşünmeye çalışırız. Ömer Seyfettin, eski zamanlarda yaşamış Türk yazarlardan biridir. Onun çocuklar için yazdığı hikâyelerden oluşan kitabını, babam bana ilkokul 2. sınıftayken hediye etmişti. O hikâyeleri okuduktan sonra kitap okumayı çok sever oldum. Hayal etmeyi herkes sever. Hayal etmek için kitaplar çok iyidir. Yaşamadığımız, görmediğimiz pek çok şeyi kitaplar aracılığıyla sanki yaşıyormuş ve görüyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz” dedi.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLDİ

Etkinliğin sonunda Başkan Tugay tarafından katılımcı öğrencilere kitap, beslenme çantası, futbol ve voleybol topu hediye edildi. Kitap okuma etkinliği ile öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, araştırma becerilerinin desteklenmesi, kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.