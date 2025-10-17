Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı ile Management Plus Danışmanlık ve Eğitim iş birliğiyle düzenlenen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi”, şehircilik vizyonuna yön verecek önemli mesajlara sahne oldu. Zirvede konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşümün sadece bir yapı yenileme süreci değil, aynı zamanda insan merkezli bir sosyo-psikolojik dönüşüm olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen zirvede, şehirlerin sürdürülebilir gelişimi, afetlere karşı dirençli yapılar, çevreyle uyumlu yaşam alanları ve sosyal donatı alanlarının artırılması gibi konular ele alındı.

Programda, Talas Belediyesinin kentsel dönüşüm alanındaki örnek uygulamalarını anlatan tanıtım filmi de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Başkan Mustafa Yalçın konuşmasında, şehirleri yalnızca beton yapılar değil, insanların huzur bulduğu yaşam alanları olarak tanımlayarak şunları söyledi:

“Yapılarda yaşanıyorsa bunu da güvenli yapılarda yapmak lazım. Şehir tanımında güvenli mekanların, güvenli sokakların, güvenli kamu alanlarının olduğu yere şehir denir. Mesken, sükûna erilen yer demektir. Dolayısıyla kentsel dönüşümün sadece binaları değil, insanların gönüllerini de yenilemesi gerekir.”

Kentsel dönüşümün ekonominin lokomotifi olduğuna değinen Başkan Yalçın, inşaat sektörünün 300 doğrudan, 2 bin dolaylı sektörü harekete geçirdiğini belirtti.

Başkan Yalçın, “Bir insan ev sahibi olduğunda sadece betona değil, aynı zamanda milli ekonomiye de katkı sağlar. Çünkü o evin içindeki bardaktan perdeye kadar her şey üretim zincirini çalıştırır” dedi.

Van’da görev yaptığı yıllardan bir örnek veren Başkan Yalçın, dönüşümün ülke genelinde nasıl zincirleme bir etkiyi sağladığını şu sözlerle anlattı:

“Van’daki kentsel dönüşüm Antalya’daki kartonpiyerciyi bile mutlu etti. Bu, kentsel dönüşümün ekonomik etkisinin sınır tanımadığını gösteriyor.”

“ANAHTAR TESLİM TÖRENİNDEKİ GÖZYAŞLARI DÜNYADAKİ HİÇBİR MUTLULUKLA ÖLÇÜLMEZ”

Başkan Yalçın, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın en büyük endişesinin evini kaybetme korkusu olduğunu, ancak devletin ve belediyelerin güçlü destekleriyle bu kaygıların giderildiğini vurguladı:

“Devlet, kira yardımı yapıyor; belediye harç ve vergi almıyor. Daha ne olsun? Kayseri bu konuda örnek bir şehir. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Bakanlığımızla çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz.”

Başkan Yalçın, kentsel dönüşümün duygusal yönüne de değinerek konuşmasını şu anlamlı sözlerle tamamladı:

“Bir insan ömür boyu çalışır, emekli tazminatıyla evini alır. Anahtar teslim töreninde vatandaşın gözyaşlarıyla ısınan o hava, dünyadaki hiçbir mutluluğa benzemez. İşte kentsel dönüşümün gerçek değeri budur.”

TALAS’IN DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU

Talas Belediyesi, son yıllarda yürüttüğü projelerle Kayseri’de kentsel dönüşümün öncü ilçesi haline geldi. İlçenin farklı bölgelerinde devam eden çalışmalar, hem modern şehircilik anlayışını hem de tarihî dokunun korunmasını esas alıyor.

Başkan Yalçın’ın “güvenli şehir, huzurlu yaşam” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen dönüşüm projeleri; altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal donatı alanlarından yeşil koridorlara kadar geniş bir perspektifle yürütülüyor.

Talas’ta yürütülen kentsel yenileme projeleri, sadece fiziksel yapıları değil, aynı zamanda komşuluk kültürünü, toplumsal bağları ve mahalle kimliğini de koruyarak yeni bir yaşam kültürü oluşturuyor.