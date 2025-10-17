Kayseri Büyükşehir Belediyesi, genç dostu hizmet anlayışı kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kurulan stantlarda KAYMEK, Alo 153 ve Spor A.Ş. iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik hem eğitici hem eğlenceli etkinlikler düzenlendi, gençler etkinliklere tam not verdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özellikle kente yeni gelen üniversite öğrencilerine rehberlik hizmeti sunarken, Kayseri’nin kültürel değerlerini de tanıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Abdullah Gül Üniversitesi kampüsünde yer alan Fitness Center önünde kurulan stantlarda, KAYMEK, Alo 153 İletişim Merkezi ve Spor A.Ş. tarafından öğrencilere yönelik rehberlik, sanat ve spor içerikli faaliyetler sunuldu.

Spor A.Ş., gençlere yönelik çeşitli spor aktiviteleri düzenleyerek keyifli ve hareketli anlar yaşatırken, KAYMEK’in açtığı stantta öğrenciler geleneksel ebru sanatını deneyimleme fırsatı buldu. Alo 153 İletişim Merkezi ise öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sundu.

Etkinlik kapsamında Alo 153 & Beyaz Masa standında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik sunduğu hizmetler tanıtıldı. Aynı zamanda Kayseri’nin tarihî ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenci Dekanlığı Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğünde Görevli Esra Erciyes, “Üniversitemize gelen öğrencilere ‘hoş geldin’ adı altında bu etkinliği düzenliyoruz. Kampüs farkındalıklarını edinmeleri bizler için çok önemli, neredeler, nasıl bir üniversitedeler bunları bilmelerini istiyoruz. Nasıl bir şehirde oldukları ve bu şehrin hangi imkânları sundukları konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin de burada bulunması bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Bilgisayar mühendisliği bölümü 1. sınıf öğrencisi Recai Ergül, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi üniversitemize geldi, bize güzel etkinlikler yaparak eğlendirdi. Tüm üniversiteler için bu tarz etkinlikler çok anlamlıdır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.