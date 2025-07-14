Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara afet bilincini kazandırmak amacıyla yaz dönemi boyunca kapsamlı bir eğitim programı başlattı.MERSİN (İGFA) - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programda; öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar hem teorik, hem de uygulamalı olarak anlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde verilen yaz okuluna katılan çocuklar; sel, su baskını, orman yangını ve deprem gibi afet türlerine karşı nasıl hazırlanacaklarını öğreniyor. Eğitim kapsamında önce sınıf ortamında temel bilgiler veriliyor, ardından Mercan Bilim Merkezi’ndeki afet simülasyon alanlarında uygulamalı eğitimler yapılıyor.

Simülasyonların yanı sıra sanal gerçeklik gözlükleriyle de deneyimlenen eğitimler sayesinde çocuklar; afet çantası hazırlamayı, enkaz altından nasıl kurtulacaklarını ve doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğreniyor. Afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim programı, yaz dönemi süresince ve okul döneminde de Mercan Bilim Merkezi’nde sürdürülecek.

Akça: “Amacımız, afetler konusunda daha hazırlıklı bireyler yetiştirmek”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Risk Hazırlığı Yönetimi ve Lojistik Şube Müdürü Vekili Ayşegül Akça, afet eğitiminin içeriğinden bahsederek, “İlimizde sıklıkla yaşanan afetlere ilişkin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları, yaz okuluna gelen öğrencilerimize hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu eğitim, yaz dönemi boyunca merkezimize gelen her öğrencimize verilecektir. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı olarak amacımız; afetler konusunda daha hazırlıklı bireyler yetiştirmek, aynı zamanda afetler konusunda bilinçli bir toplum inşa etmek” dedi.