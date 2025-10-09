Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut’un üretim açısından önemli bölgelerinden olan Barabanlı-Fakırca grup yolu ile Hacıahmetli-Narlı-Pamuklu grup yolunda asfalt çalışması gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Tarımsal üretimin yoğun olduğu iki bölgede çiftçiler için de oldukça önemli olan yolların yenilenmesi, hem çiftçiden hem de vatandaşlardan tam not aldı.

BARABANLI VE FAKIRCA GRUP YOLU BÖLGEDE ULAŞIMIN CAN DAMARI

Karşıyaka, Barabanlı ve Fakırca mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşimin kullandığı bu yol, aynı zamanda Ermenek-Mut ve Karaman-Mut yollarını birbirine bağlayan önemli bir güzergah konumunda. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede çiftçiler için de oldukça önemli olan yolun yenilenmesi, hem çiftçiden hem de vatandaşlardan tam not aldı.

YENİ YOL SAYESİNDE TARIMSAL ÜRÜNLERİN KALİTESİ ARTACAK

Mut’ta hayata geçirilen bu yatırım, Büyükşehir’in ‘kırsal da merkez kadar önemli’ anlayışının somut bir örneği oldu. Vatandaş ve muhtarların talepleri de dikkate alınarak asfalt dökülen yol, bölge halkında büyük bir memnuniyet uyandırdı. Büyükşehir Belediyesi sadece merkezde değil, kırsal bölgelerde de ihtiyaçlara hızlı yanıt vererek, ulaşımda büyük kolaylık sağladı. Bölgede çok sayıda sera ve bahçe bulunması, yolun önemini 2 kat artırıyor. Eski haliyle toz ve toprak nedeniyle ürün kalitesinde sıkıntılar yaşanırken, asfalt çalışması sayesinde çiftçiler rahat bir nefes aldı. Artık ürünler daha sağlıklı bir şekilde sebze haline ulaştırılacak ve bu da hem verime hem de kaliteye doğrudan yansıyacak

Yeni yol, trafik ışıklarına takılmadan Mut merkezine ulaşmak isteyenler için de alternatif bir güzergah oluşturdu ve hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanmış oldu. Vatandaşların yaşamını kolaylaştıran yol çalışması, bölgede büyük bir memnuniyetle karşılandı.