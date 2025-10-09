Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, uluslararası iş birliğini geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir heyeti misafir etti. ASKON Kosova Şube Başkanı Sali Salah ve Kosova Esnaf Prizren Derneği Başkanı Varis Xhejlani, beraberlerindeki Kosovalı iş insanlarından oluşan heyetle ASKON Bursa Şubesi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Kosova ile Bursa arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulması konuları masaya yatırıldı.

"BURSA’DAKİ POTANSİYELİMİZİ KARDEŞ ÜLKEYE AÇIYORUZ"

Ziyaretin iki bölge için de büyük fırsatlar barındırdığını vurgulayan ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, "Kosova, hem tarihi hem de kültürel bağlarımızla kardeş ülkemizdir. Bu kardeşliği ticarette ve sanayide daha da ileriye taşımak bizim için önemlidir. Bursa, otomotivden makineye, tekstilden enerjiye kadar devasa bir üretim ve ihracat gücüne sahip. Amacımız, bu potansiyelimizi yurt dışından da yatırımcılarla buluşturmak ve onların da ülkemize yatırım yapmasını teşvik etmek. Karşılıklı atacağımız adımlarla bölgesel gücümüzü artıracağımıza inanıyoruz." dedi.

İş dünyasının ortak hareket etme çağrısını yineleyen ASKON Kosova Şube Başkanı Sali Salah, "ASKON Bursa Şubesi ile kurduğumuz bu yakın diyalog sayesinde özellikle inşaat, tarım ve enerji sektörlerinde yeni ortaklık modelleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bursa'daki başarılı iş modellerini yerinde görerek, iş birliklerimizle bu tecrübeyi Kosova’ya taşımak için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kosova Esnaf Prizren Derneği Başkanı Varis Xhejlani ise Türkiye’nin sanayi tecrübesinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, " Bursa'daki sanayi ve ticaret dinamizmini yerinde görme fırsatı bulduk. Bursa’daki güçlü sanayi altyapısının tecrübesini Kosova'daki yatırım imkanlarıyla birleştirdiğimizde, bu ziyaret, somut iş birliklerinin başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.