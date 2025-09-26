Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Mersin merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Baraj gölü havzasında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ve Mersin merkezin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Berdan Baraj gölü havzasında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

100’e yakın personelle yürütülen temizlik işlemi göl havzasının Akçakocalı ile İncirlikuyu bölgesinde yoğunlaştırıldı. Özellikle günübirlik ziyaretçilerin bıraktığı evsel atıkların yanı sıra farklı atıklarda ekipler tarafından titizlikle temizlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin ve Büyükşehir Birim Amirlerinin de katıldığı temizlik çalışmasında toplanan atıklar, kamyonlara alınıp, bertaraf edildi.

MUHTAR ERYILMAZ: “VATANDAŞLARIMIZIN ÇEVREYE DUYARLI OLMALARINI İSTİYORUZ”

Tarsus İncirlikuyu Mahallesi Muhtarı Hakan Eryılmaz, göl çevresinde oluşan kirliliğe dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızdan çevreye duyarlı olmalarını istiyoruz. Getirdikleri atıkları doğaya bırakmadan toplamalarını rica ediyoruz” dedi.

MUHTAR BEYCEOĞLU: “SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ”

Baraj gölü kenarında bulunan Akçakocalı Mahallesi Muhtarı Ali Beyceoğlu’da, “Mıntıka temizliği yapıyoruz. İncirlikuyu, Akçakocalı, Kösebalcı, Kayadibi, Dalalı bölgesine vatandaşlarımız lütfen duyarlı ve çevre dostu olsunlar” ifadelerini kullandı.