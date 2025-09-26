Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şile’de üreticilerle bir araya gelerek yerli tohumun önemini vurguladı ve İsrail’in tohum ambargosu iddialarını yalanladı. 1,2 milyon fideyi toprakla buluşturduklarını açıklayan Yumaklı, kene vakalarına karşı sülün salımı yaptıklarını ve 11 Kasım’da fidan dikim seferberliği çağrısında bulundu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Şile’de yerel üreticiler, muhtarlar, gaziler ve esnaflarla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yerli tohumun tarımsal üretimdeki kritik rolüne dikkat çeken Yumaklı, İsrail’in tohum ambargosu iddialarının geçersiz olduğunu vurguladı.

AK PARTİ ŞİLE ZİYARETİ VE MUHTARLARLA BULUŞMA

Bakan Yumaklı, Şile ziyaretine AK Parti Şile İlçe Başkanlığı’nda başladı. İlçe Başkanı Erdoğan Akgül’ün ev sahipliğinde partililerle çay sohbeti yapan Bakan, ardından Şile Orman İşletme Müdürlüğü’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Yumaklı, Kızılcaköy Mahallesi’nden Nafiye Fatma Sarı’nın hediye ettiği ata tohumuyla üretilmiş domates ve patlıcanları kabul etti. Sarı’ya, “Sözüm olsun, bir sonraki Şile ziyaretimde bahçende çay içeceğim” dedi.

GAZİLERE ZİYARET: “SİZLER BİZİM DEĞERLERİMİZSİNİZ”

Yumaklı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şile Şubesi’ni ziyaret ederek Şube Başkanı Saffet Peksoy ve gazilerle buluştu. “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum,” diyen Bakan, Peksoy’un sorunları paylaşma talebine, “Hemen yanınızda Bakan oturuyor, anlatın, dinleyelim. Sizlerin hakkını savunmak için elimizden geleni yaparız,” yanıtını verdi. Taleplerin rapor halinde iletilmesi için talimat veren Yumaklı’ya, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ve İlçe Başkanı Erdoğan Akgül eşlik etti.

ÜRETİCİLERLE SERA ZİYARETİ: 1,2 MİLYON FİDE DİKİM

Şile Teke Mahallesi’nde genç üretici Fatih Yüksel’in serasını ziyaret eden Yumaklı, patlıcan hasadına katılarak ürünleri inceledi. “Fatih’in cesareti ve üretimi, ülke ekonomisi ile gıda güvenliğine katkı sunuyor. Bakanlık olarak her zaman yanındayız,” dedi. Şile’de 260 bin, yıl genelinde 1,2 milyon fideyi üreticilere dağıttıklarını açıklayan Yumaklı, “Bu destekler, yerli üretimi ve gıda arz güvenliğini güçlendiriyor,” diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sülün salımı etkinliğine katılan Yumaklı, kene vakalarına karşı keklik ve sülün salımlarını artırdıklarını belirtti. “Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde keklik ve sülün doğaya salındı. Bölgelerin biyoçeşitliliğine uygun türlerle doğal dengeyi koruyoruz,” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “Dünyaya tohumu biz sağlıyoruz” sözlerine sert tepki gösteren Yumaklı, “Çocukları katleden birinin söylediklerinin bizim için kıymeti yok. Türkiye, tarımsal üretimde dünyada sayılı ülkeler arasında. Tohum firmalarımız dünya çapında otorite; tohumlarımız birçok ülkeye ihraç ediliyor. İsrail’in ambargosu geçersiz,” dedi. Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada yedinci olduğunu vurgulayan Bakan, genç ve kadın üreticilerin bu başarıyı ileriye taşıyacağını ifade etti.

Şile merkezde esnafları ziyaret eden Yumaklı, deniz manzaralı işletmelerin güzelliğine dikkat çekti. Şile Avcılık Atıcılık Lokali’nde avcılarla çay molası vererek sohbet etti. Bakan, “Şile, turizm, tarım ve ormanıyla İstanbul’un Anadolu Yakası’nın incisi,” dedi. Bakan Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için, “Şile’den başlayarak tüm Türkiye’yi fidan dikim etkinliklerine davet ediyoruz. 7’den 77’ye herkesi bu seferberliğe bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Tarımsal üretim düşünenleri de Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’ne davet eden Bakan, Kervansaray Mahallesi’nde orman köylüleriyle buluşarak ziyaretlerini tamamladı. Yumaklı’ya İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İlçe Kaymakamı Mustafa Çit ve Bakanlık bürokratları eşlik etti.