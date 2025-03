Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ailelerin acılarını paylaşıp, her zaman yanlarında olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, taleplerini dinliyor ve dualarını eksik etmiyor.KAYSERİ (İGFA) - Aziz şehitlerin ailelerine olan vefa borcunu her fırsatta dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu anlamlı ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükkılıç, şehit ailelerinin acılarını paylaşmak, onların taleplerini dinlemek ve her zaman yanlarında olmak için gayret gösteriyor.

Son olarak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe’nin ailesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Bu vatan için canını feda eden kahramanlarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Dualarımız her zaman onlarla" dedi. Ziyaret sırasında Sınırtepe Ailesi’nin misafirperverliğiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, "Rabbim metanetlerini arttırsın. Şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç, bir diğer anlamlı ziyaretini ise Özvatan ilçesinde gerçekleştirdi. Şehit Ayhan Yıldırım’ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, "Şehit ailelerimiz bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Her zaman yanlarında olmak, her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerinin taleplerini dinleyip, onların yanında olmayı bir görev bildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Vatan için canını veren şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların ailelerine sahip çıkmak, bizim millet olarak en büyük sorumluluğumuzdur" diyerek, şehitlerin ailelerine her zaman destek olacağını belirtti.