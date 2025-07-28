Muğla Milas Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle Kültür, Sanat ve Edebiyat’ın kalbi Milas’ta atacak.MUĞLA (İGFA) - İlçemiz için Ağustos Ayı Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri etkinlikleriyle dolu dolu geçecek.

Sanat ile yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür oluşturmak adına, sinema günleri, şiir ve müzik dinletileri, söyleşi ve anma gecelerinden oluşan etkinlikler ilçemizin farklı mahallelerinde gerçekleşecek. Sanatın farklı dallarının yer alacağı etkinlikler misafirlerini ağırlayacak.

YEŞİLÇAM USTALARINA SAYGI VE ANMA…

Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri Ağustos ayının ilk günü itibariyle Yeşilçam Ustalarına Saygı ve Anma programı başlayacak.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularının yer aldığı birbirinden değerli filmlerin sinemaseverlerle buluşacağı etkinlik Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Alanda kurulacak dev ekranda yeşilçamın büyülü atmosferinin yaşatılacağı sinema günlerinde sinemaseverler nostaljinin tadını doyasıya çıkaracak.

Amfi Tiyatro’da saat 20.30’da gerçekeleşecek olan film takvimi şu şekilde,

Süt Kardeşler - 1 Ağustos Cuma

Mavi Boncuk - 5 Ağustos Salı

Köroğlu - 8 Ağustos Cuma

Bizim Aile- 12 Ağustos Salı

Ah Nerede- 15 Ağustos Cuma

Çiçek Abbas- 19 Ağustos Salı

Selvi Boylum Al Yazmalım- 22 Ağustos Cuma

Söyleşi, anma gecesi ve şiir ve müzik dinletileri …

Film günlerinin sona ermesinin ardından 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri başlayacak. Birbirinden değerli katılımcıların yer alacağı etkinlikler ilçemizin farklı mahallelerinde sanatseverlerle buluşacak.

25-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde söyleşi, anma gecesi, şiir ve müzik dinletileri yapılacak.

Nazım Hikmet Ran Bafa’da anılacak…

İlk olarak Bafa Mahallemizde başlayacak olan etkinliklerde Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden ‘memleket şairi Nazım Hikmet Ran’ın hayatının anlatılacağı, şiirlerinin yorumlanacağı ve bestelenmiş şiirlerinin dinletisinin sunulacağı Nazım’ın Dilinden şiir ve müzik dinletisi 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Bafa Pazar Yeri’nde saat 20.30’ da gerçekleşecek.

Söyleşi etkinliği Boğaziçi’nde…

Etkinlik takviminde tarihler 26 Ağustos’u gösterdiğinde Boğaziçi Mahallemizde söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Gördüm ve besteci yorumcu ve müzisyen Haluk Çetin’in konuk olacağı söyleşi 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.30’da Boğaziçi Mahallesi Muhtarlık Önünde düzenlenecek.

Söyleşi programı Güllük’te devam edecek…

Etkinliklerin Güllük Mahallesi’nde gerçekleşecek olan bölümü besteci, yorumcu ve müzisyen Haluk Çetin ve oyuncu yazar Nilüfer Açıkalın’ın söyleşi etkinliğiyle devam edecek. 27 Ağustos Çarşamba günü Güllük Belediye Hizmet Binası Önünde düzenlenecek etkinlik saat 20.30’da başlayacak.

Melih Cevdet Anday Ören’de Anılacak…

Etkinliklerin ilçemizin gözde tatil merkezlerinden biri olan Ören Mahallemizde düzenlenecek olan bölümünde şair, tiyatro oyunu, roman, deneme ve makale yazarı Melih Cevdet Anday için anma gecesi düzenlenecek. Haluk Çetin ve Türk tarihçi, televizyon programcısı ve oyuncu Pelin Batu’nun katılımlarıyla gerçekleşecek olan anma gecesi 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Ören Yalı Konser Alanı’nda olacak.

Etkinlikler Nazım Hikmet Anmasıyla son bulacak…

Etkinliklerin son günü olan 29 Ağustos’ta ‘memleket şairi Nazım Hikmet Ran, Selimiye’de anılacak. Nazım Hikmet Ran’ın hayatının anlatılacağı, şiirlerinin yorumlanacağı ve bestelenmiş şiirlerinin dinletisinin sunulacağı Nazım’ın Dilinden şiir ve müzik dinletisi saat 20.30’da Selimiye Belediye Hizmet Binası Önünde gerçekleşecek.