Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Murat Derin’in “Beklenen Güneş: Dr. Sadık Ahmet – Bir Liderin Hayatı, Mücadelesi ve Mirası” kitabı, Gümülcine’de tanıtıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Murat Derin’in, Batı Trakya Türkleri’nin hak mücadelesinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet’in hayatını ve mirasını ele alan “Beklenen Güneş: Dr. Sadık Ahmet – Bir Liderin Hayatı, Mücadelesi ve Mirası” adlı kitabı, Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde düzenlenen bir panelde tanıtıldı.

Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılan 188 sayfalık eser, 30. yıl anma etkinlikleri kapsamında Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde gerçekleştirilen “Mücadeleye Adanmış Bir Ömür” panelinde okuyucularla buluştu.

Panele katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Kitabın her satırı inancın ve kararlılığın yansıması. Bu panel, ortak sorumluluklarımızı yeniden düşünmemizi sağlayacak” dedi.

Dr. Derin, panelde kitabın içeriği hakkında detaylı bilgiler verdi. Eser, Ahmet’in daha önce yayımlanmamış cezaevi günlükleri, görsel arşiv ve özlü sözleri ile zenginleştirildi. Kitabın ismi, Ahmet’in lise yıllarında Akın gazetesinde yazdığı “Batı Trakya Türklerinin karanlıktan çıkması için bir güneşe ihtiyaç var” makalesinden ilham alıyor.

Dr. Derin’in daha önceki eserleri, “Batı Trakya’nın Gür Sesi: Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi” ve “Lozan’dan Günümüze Batı Trakya’da Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri” ile birlikte bu kitap, Batı Trakya Türklerinin mücadelesini siyasi, toplumsal ve bireysel boyutlarıyla belgeleyen bir üçlemeyi tamamlıyor.

Dr. Derin, Balkanlar ve Balkan Türklüğü üzerine çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Kitap, yakında Türkiye’deki seçkin kitapçılarda ve çevrim içi platformlarda okuyucularla buluşacak.