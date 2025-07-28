Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir dizi ziyaret için Sakarya’ya gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ı konuk etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir dizi ziyaret için Sakarya’ya gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ı konuk etti.

Yoğun katılım

Şehrin ve ülkenin gündemine dair istişarelerin yapıldığı ziyarette KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti MKYK Üyesi Yasemin Turan, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları yer aldı.

Kadınların gayretiyle güçlü Sakarya…

Başkan Alemdar, AK Kadınların fedakâr ve samimi çalışmalarının Sakarya’yı Türkiye Yüzyılı hedeflerine adım adım yaklaştırdığını söyledi.

Bu davanın sadece bir siyasi hareket değil, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kutlu bir yolculuk olduğunu vurgulayan Alemdar, “Bu büyük davanın en büyük gücü kadınlardır” ifadelerini kullandı.

“Bu dava Türkiye Yüzyılı hedeflerinin kutlu yolculuğudur”

Ziyarette konuşan Başkan Alemdar, “AK Parti’mizin mihenk taşını oluşturan kıymetli kadın kollarımızın emeği, inancı ve kararlılığı bu büyük davanın en güçlü teminatıdır. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin arkasında kadın kollarımızın fedakâr çalışmaları, samimiyeti ve duruşu vardır. Bu dava sadece bir siyasi hareketin değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı hedeflerinin kutlu bir yolculuğudur” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir kadın, güçlü bir Türkiye demektir”

Başkan Alemdar, “Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü kadın, güçlü aile demektir; güçlü aile ise güçlü bir Türkiye demektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği hedefler doğrultusunda, yürürken, sizlerin azmi ve mücadelesi bu yolculuğun en kıymetli itici gücü olmaya devam edecektir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı vizyonunu geleceğe taşıyacağız”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise, “Sakarya’mızda kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK davanın kıymetli kadınları ve tüm teşkilat mensuplarıyla müthiş bir uyum ve çok güçlü bir kadro var. Eğer bir yerde bir uyum varsa, Rabbim de oradan bereketini eksik etmiyor. Ben inanıyorum ki, Sakarya’da AK kadınlar olarak sahada tüm hassasiyetimizle çalışıp, Türkiye Yüzyılı vizyonunu geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.