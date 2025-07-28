Edirne'de İpsala Belediyesi, 1.5 Megawatt kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için gerekli izni aldı. Alınan izinle, belediyenin enerji ihtiyacı çevreci kaynaklardan karşılanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediyesi, hizmetlerinde kullanmak üzere planladığı 1.5 Megawatt kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için gerekli izni aldı. Belediye Başkanı Mehmet Kerman, projenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın destekleriyle onaylandığını duyurdu.

Başkan Kerman, yaptığı açıklamada, “İpsala Belediyemizde kullanılmak üzere, 1.5 Megawatt kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için gerekli izin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’ın destekleriyle alınmıştır. Kıymetli destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.

BELEDİYE ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK

GES projesiyle birlikte İpsala Belediyesi’nin enerji ihtiyacının çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor. Bu adım, hem doğaya katkı sağlayacak hem de belediye bütçesine uzun vadede önemli tasarruf imkânı sunacak.

İpsala Belediyesi, bu projeyle birlikte çevreci enerji politikalarına yönelik önemli bir adım atarken, bölgedeki diğer yerel yönetimlere de örnek olmayı hedefliyor.