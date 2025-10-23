Türkiye’nin önde gelen doğa sporları etkinliklerinden Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, 14-15-16 Kasım tarihlerinde ikinci kez koşulacak. Bu yıl Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel hazırlanan 100 kilometrelik parkur, doğa ve spor tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en iddialı doğa sporları organizasyonlarından Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında yeniden koşucularla buluşuyor. “Maviden Yeşile Bir Yolculuk” temasıyla 14-15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, Marmaris’in büyüleyici doğası ve tarihi dokusu arasında koşulacak.

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen etkinlik, bu yıl Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel olarak tasarlanan 100K Ultra Trail parkuruyla dikkat çekiyor. Katılımcılar, Gökova Körfezi’nden Datça Yarımadası’na uzanan, Akdeniz’in mavisiyle ormanların yeşilini buluşturan eşsiz rotalarda mücadele edecek.

YENİ PARKURLAR, YENİ HEYECANLAR

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl yenilenen etaplarıyla daha geniş bir kitleye hitap edecek.

100K Ultra Trail: 3.776 metre yükselti kazanımıyla en zorlu etap. (15 Kasım, 07.00)

70K Advanced Trail: 2.840 metre yükseltiyle ultra koşuculara meydan okuyor.

48K Medium Trail, 30K Epic Trail, 16K Short Trail ve 5K Rookie Trail parkurlarıyla her seviyeden sporcuya katılım olanağı sunulacak.

Bu yılın en uzun parkuru olan 100K, Anadolu Sigorta’nın “Ormanın Gözleri” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi’nden geçerek orman yangınlarına dikkat çekecek.

Organizasyonun kurucusu Engin Çetinay, bu yılki etkinliğin hem kapsam hem de heyecan açısından geçen yılı geride bırakacağını belirterek, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Marmaris Ultra Trail büyük ilgi gördü. Bu yıl Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel hazırladığımız 100K parkuru, yarışa ayrı bir anlam ve heyecan kattı. Katılımcılar, maviden yeşile uzanan rotalarda doğayla bütünleşecek ve unutulmaz bir deneyim yaşayacak.” dedi.

Etkinlik, yetişkin yarışlarının yanı sıra 16 Kasım’da düzenlenecek Çocuk Koşusu ile minik sporcuları da doğayla buluşturacak.

Atatürk Heykeli önünden start alacak koşu, Marmaris’in güvenli ve renkli parkurlarında gerçekleşecek.