Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi tarafından Şapka Devrimi'nin 100. yılı ve Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında düzenlenen sergi ve söyleşi programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız katıldı.BURSA (İGFA) - Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi ve Uluumay Vakfı desteğiyle düzenlenen sergi ve söyleşi programı, Bursa Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Program, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Şirin tarafından hazırlanan ‘Haremden Cumhuriyet’e Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü’ adlı serginin açılışıyla başladı. Sergi, kadınların Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan toplumsal dönüşüm sürecindeki mücadelesini fotoğraf, belge ve görsellerle ziyaretçilere sundu.

ŞAPKA DEVRİMİ SERGİDE ANLATILDI

Serginin ardından Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa editörlüğünde hazırlanan ‘100. Yılında Şapka İnkılabı ve Kazanımları’ adlı kitabın tanıtımı ve söyleşisi yapıldı. Söyleşide, Şapka Devrimi’nin toplumsal, kültürel ve siyasal boyutları ele alındı. Ardından katılımcılar, ‘Şapka Devrimi’nin 100. Yılında Cumhuriyet’ temalı sergiyi gezdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Cumhuriyet’in toplumsal dönüşümün, aklın ve bilimin ışığında yeniden doğuşun adı olduğunu söyleyen Işıkyıldız, şapka inkılabının da bu dönüşümün sembollerinden olduğunu vurguladı. İnkılabın kıyafet değişikliğinden çok, düşüncede ve yaşamda modernleşmenin ifadesi haline geldiğini anlatan Işıkyıldız, “Bu adım halkın eğitiminden kadınların toplumsal konumuna, sanattan bilime kadar birçok yolun önünü açmıştır. Atatürk’ün öncülüğünde yapılan bu değişim uygarlık yolunda atılan en anlamlı adımlardan biridir. Cumhuriyet yalnızca yasalarla değil; kültürle, sanatla ve en çok da kadının özgür sesiyle yükselir. Türk kadınının aydınlıktaki yürüyüşü bu ülkenin en büyük devrimidir. Her zaman Ata’mızın ve Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun” dedi.