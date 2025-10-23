Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile Kanal Park arasında tamamladığı yürüyüş ve bisiklet yolu projesiyle bölgeye modern, yeşil ve sağlıklı bir yaşam alanı kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı, yeşil ve modern yaşam alanları sunmak amacıyla projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile Kanal Park arasında hayata geçirilen yürüyüş ve bisiklet yolu projesi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

1.110 METRELİK YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU İNŞA EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında 1.110 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı. Çalışmalar sırasında çevre düzenlemesi de gerçekleştirilerek modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

GÜÇLÜ ALTYAPI VE ZEMİN DÜZENLEMESİ

Proje dahilinde 70 kamyon (yaklaşık 980 m³) toprak kullanılarak zemin düzenlemeleri tamamlandı. Ayrıca JCB, ekskavatör ve bobcat gibi iş makineleriyle yoğun altyapı çalışmaları yürütüldü. Alandaki yeşil dokunun korunması için su hattı çekilirken, toprak altı damlama fıskiye sistemi ve otomatik sulama sistemi kurularak sürdürülebilir bir bakım altyapısı oluşturuldu.

YEŞİL BİR GELECEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Çevreci belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projede doğal dokuyu korumaya ve artırmaya büyük özen gösterdi. Bu kapsamda 5.000 metrekarelik alana çim tohumu ekilerek geniş yeşil alanlar oluşturuldu. Ayrıca 57 ıhlamur ve 27 mazı dikilerek çevrenin estetik ve ekolojik değeri yükseltildi.

SPORUN YANINDA SOSYAL ALANLAR DA TASARLANDI

Yürüyüş yolu projesi yalnızca spor için değil, sosyal yaşamı destekleyecek şekilde de planlandı. Park içerisine vatandaşların dinlenebilmesi için 5 kamelya yeri oluşturuldu. Proje kapsamında alanın güvenliği ve düzenini sağlamak amacıyla 25 metal baba üretildi ve alana yerleştirildi. Böylece hem araç trafiği sınırlandırıldı hem de güvenli bir kullanım alanı sağlandı.

KOCAELİ’YE YENİ BİR NEFES ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü projelerle yeşil alan miktarını artırarak vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve modern yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Kartepe Dumlupınar Mahallesi ve Kanal Park arasında tamamlanan yeni yürüyüş ve bisiklet yolu, bölgenin hem spor hem sosyal yaşam açısından cazibesini artırdı.