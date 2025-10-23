Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 12’ncisi düzenlenen Konya Kitap Günleri, “Geçmişten Geleceğe Kitaplarla Aile Olmak” temasıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Konya Kitap Günleri, Konya’dan ve Konya dışından kitapseverlerin ilgisiyle devam ediyor. Kitap şöleninin beşinci gününde kültür, sanat ve edebiyat dolu etkinliklerde birbirinden değerli yazarlar ve sanatçılar, okurlarıyla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tüm kitapseverler 26 Ekim Pazar gününe kadar sürecek bu kültür şölenini kaçırmasın. Herkesi Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 12’ncisi düzenlenen Konya Kitap Günleri, “Geçmişten Geleceğe Kitaplarla Aile Olmak” temasıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, ilim, irfan ve kültür şehri olma özelliğini kitapla buluşarak sürdürdüğünü ifade ederek, “Her yaş grubundan vatandaşımızın etkinliklere gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Konya Kitap Günleri, hem yazarlarımız hem de okurlarımız için bereketli bir buluşma noktası haline geliyor. Konya’dan ve Konya dışından tüm kitapseverler 26 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek bu kültür şölenini kaçırmasınlar. Herkesi Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki etkinliğimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SEVİLEN İSİMLER KONYA KİTAP GÜNLERİ’NİN MİSAİFİRİ OLUYOR

Konya Kitap Günleri, yazın ve edebiyat dünyasının önemli temsilcilerini ve yüzlerce yayınevini Konya’da bir araya getiriyor. Ulusal ve yerel düzeyde yaklaşık 300 yazar ve akademisyen farklı konu başlıklarıyla kitapseverlerle buluşuyor.

Konya Kitap Günleri’nin 5’inci gününde en çok ilgi gören etkinliklerinden biri, Serdar Tuncer’in “Aileyi Yaşat ki Ümmet Yaşasın” konulu konferansı oldu. Tuncer, toplumsal değerler ve aile yapısının önemi üzerine samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’ın “Neler Oluyor” başlıklı konferansı da yoğun ilgi gördü. Yarar, ülke ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak dinleyicilere farklı bir perspektif sundu.

Aynı gün sahne alan Yücel Arzen, “Sezai Karakoç Şiirleri Konseri” ile gönüllere dokunan bir performans sergiledi. Arzen’in seslendirdiği eserler, izleyicilerden alkış aldı.

Beşinci gün programında ayrıca; Abdullah Ağar, Açelya Akkoyun, Ayşe Gök, Şerife Eker, Ömer Kılıç, Tayyip Sağ, Kamil Baysal, Saliha Değirmenci Yavaş, Muammer Ulutürk, Aydın Usta, Sibel Uzun, İbrahim Divarcı, Ahmet Kuş, Ahmet Çaycı, Yunus Aker ve İlham Enveroğlu da farklı konu başlıklarıyla kitapseverlerle buluştu.

Konya Kitap Günleri’nin 6’ncı gününde ise; Mahmut Erol Kılıç, Senayi Demirci, Hayati İnanç, Sıtkı Aslanhan, Fikret Çetin, Hatice Karaoğlan, Hüzeyme Yeşim Koçak, Gurbet Miran, Abdurrahman Dinç, Osman Sarı, İsmail Özen, Mehmet Ali Kapar, Halil İbrahim Çelik, Yusuf Sayın, Yakup Kaya, Bekir Biçer, Ahmet Çelik, Zeynep Sayman, Fatmanur Uysal Pınar, Birgül Yangın Aslanoğlu, Yağmur Küçükbezirci, Şenol Çöm ve Vesile Albayrak Konya Kitap Günleri’nin konuğu olacak.

Bu yıl “Geçmişten Geleceğe Kitaplarla Aile Olmak” temasıyla düzenlenen 12. Konya Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde 26 Ekim Pazar gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.