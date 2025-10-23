Kartepe Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret ederek deprem bilinci, afet öncesi hazırlık ve güvenli yapılaşma konularında bilinçlendirildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sunmaya devam ediyor. Kartepe Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bilinci ve afet farkındalığını artırmak amacıyla müzeyi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere, İzmit Belediyesi personeli Jeofizik Mühendisi tarafından “Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrasında Yapılması Gerekenler” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

DEPREMİN BİLİMSEL YÖNÜ VE GERÇEK SARSINTI DENEYİMİ

Sunumda depremin oluşumu, 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin odak noktaları, büyüklükleri, süreleri, derinlikleri, yer kabuğu hareketleri ve hasar tespit çalışmaları gibi teknik bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler, müzede bulunan Deprem Simülasyon Alanı’nda 45 saniye süren yer hareketlerini deneyimleyerek depremin sarsıntısını birebir hissetti.

Ardından Diaroma (Yapay Enkaz) Alanı gezilerek, simülasyonda yaşanan sarsıntıların yapı ve binalar üzerindeki etkileri gözlemlendi. Bu bölümde, depremden en az etkilenen yapıların nasıl olması gerektiği, İmar Yönetmeliği ve mühendislik hizmeti almış güvenli yapıların önemi üzerine bilgilendirme yapıldı.

Müze turunun son bölümünde ziyaretçilere, deprem sürecini anlatan 3 boyutlu sinema gösterimi izletildi. Etkinlik sonunda öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlanırken, AFAD tarafından hazırlanan arama kurtarma filmi de gösterilerek afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.