Milli Savunma Bakanlığı, 14 Ekim’de başlayan 2025 yılı muvazzaf subay temini başvurularının yoğun ilgi nedeniyle 2 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, Kasım 2025 - Ocak 2026 döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 27 Ekim’de açıklanacak.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel ve askerî öğrenci alım süreçlerinin planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, “2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini” kapsamında 14 Ekim’de başlayan başvuruların süresinin 2 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, başvuruların Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı.

MSB ayrıca, Kasım, Aralık 2025 ve Ocak 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının 27 Ekim 2025 itibarıyla erişime açılacağını duyurdu. Sınıflandırma sonuçları, e-Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.