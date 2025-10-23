Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bu Şehir Hepimizin” projesi kapsamında düzenlediği etkinliklerle ilkokul öğrencilerine çevre bilinci kazandırıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bu Şehir Hepimizin” projesiyle ilkokul öğrencilerine çevre bilinci kazandırmaya devam ediyor. Arifiye, Pamukova ve Söğütlü’de düzenlenen etkinliklerde sahnelenen “Akça” tiyatro oyunu ve kukla gösterileriyle yaklaşık 400 çocuk doğayı korumanın önemini eğlenerek öğrendi.

Arifiye, Pamukova ve Söğütlü’de gerçekleştirilen programlarda sahnelenen “Akça” tiyatro oyunu, interaktif kukla gösterileri, rozet ve hikâye kitabı hediyeleriyle yaklaşık 400 çocuğa doğa sevgisi ve çevre koruma farkındalığı kazandırıldı.

TİYATROYLA DOĞA SEVGİSİ PEKİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında “Akça” adlı tiyatro oyunu Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu, Pamukova Cumhuriyet İlkokulu ve Söğütlü Merkez İlkokulu’nda miniklerle buluştu. Etkinliklerin açılışında öğrencilere “Yeşil Dostu Çevreci” rozetleri takdim edilerek çevreyi koruma sorumluluğu aşılandı.

Program sonunda ise çocuklara, oyunun kahramanının hikâyesini anlatan “Akça’nın Sapanca Gölü’ne Verdiği Söz” adlı kitap hediye edilerek verilen mesajlar pekiştirildi.

RENKLİ VE KATILIMCI KUKLA GÖSTERİSİ

Etkinliklerde sahnelenen “Akça” kukla gösterisi; doğayı koruma, dayanışma, sevgi ve iyilik temalarını çocuklara neşeli ve öğretici bir dille aktardı. İnteraktif bölümlerle zenginleştirilen gösteri, öğrencilerin kuklalarla şarkılar söyleyip sorulara yanıt verdiği eğlenceli bir şenliğe dönüştü. Yaklaşık 400 öğrenci hem keyifli anlar yaşadı hem de çevre bilincini eğlenerek öğrendi.