Bursa Nilüfer Belediyesi Müzik Enstrümanları Müzesi, yeni sezonun ilk konserinde çellist Sedef Erçetin ve kanun virtüözü Tahir Aydoğdu’yu ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), yeni sezonun ilk MEM Sahne konserini çellist Sedef Erçetin ve kanun virtüözü Tahir Aydoğdu’nun yer aldığı özel bir performansla açtı.

“Duo Cello & Kanun” adını taşıyan proje, iki farklı müzik geleneğini bir araya getiren özgün bir proje olarak izleyicilerden beğeni topladı. Sanatçılar, barok dönemden günümüze uzanan geniş bir repertuvarı, Klasik Batı müziği ile Türk müziğinin sentezi içinde izleyicilerle buluşturdu. Çello ve kanunun uyumu, dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi yaşattı.

Müzik severlerden yoğun ilgi gören konseri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun da izledi. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Altun, gecenin anısına sanatçılar Sedef Erçetin ve Tahir Aydoğdu’ya hediye takdim etti.