Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Konya’da “Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel Fırsatlar Konferansı” gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) -Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve tarafından “Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel Fırsatlar Konferansı” düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, tarımın başkenti Konya’nın iklim değişikliğinin getirdiği su stresi ve kuraklık tehdidinden en çok etkilenen ve iklime dayalı kırılganlığı en yüksek iller başında geldiğine dikkat çekerek, “O yüzden yeşil dönüşüm Konya’mız için bir tercihten öte zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Birliği Başkanlığımızın da bu konudaki Ankara dışında ilk etkinliğini Konya’da düzenliyor olması bu açıdan önemli ve kıymetli” ifadelerini kullandı.

“BİZ KONYA’YA DOKUNDUĞUMUZDA GÖRDÜK Kİ ASLINDA BU KONUYLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ALTYAPI OLUŞMUŞ”

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, yeşil ve dijital dönüşümün şu anda dünyanın önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu belirterek, “AB, ortaya koyduğu yeşil mutabakat hedefleriyle ve dijital gündemiyle 2050 yılına kadar hem dijitalleşme süreçlerini en verimli hale getirme, aynı zamanda da Avrupa kıtasını bir karbon nötr haline getirme hedefini ortaya koydu. Türkiye de AB’ye aday ülke olarak, dünyanın önemli ekonomik bir aktörü olarak bu süreçlerden geri kalamazdı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 yılında bir karbon nötr ülke olmayı hedeflediğimizi, aynı zamanda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortaya koyduğu dijital gündem ile de dijital süreçte de en optimum hedefleri planladığımızı ortaya koyduk. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak yerelde bu konuları tartışmak, çalışmaları takip etmek, bir anlamda da aslında sizlerden geri bildirim alarak sürecin nerede olduğunu anlayabilmek adına il toplantıları yapmaya karar verdik. Bunun ilkini de Konya’da yapmak istedik. Biz Konya’ya dokunduğumuzda gördük ki aslında bu konuyla ilgili çok önemli bir altyapı oluşmuş, birliktelik sağlanmış. Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Kalkınma Ajansımıza, belediyelerimize ve tüm sanayi kuruluşlarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu bizim için de çok önemli bir gündem. Bütün katıldığımız ulusal ve uluslararası toplantılarda küresel anlamda hem yeşil dönüşüm hem de dijital dönüşüm konusunu öncelikle ele alıyoruz ve bu konuda çok önemli çalışmaları da yürütmeye gayret ediyoruz. Bizler de yerel yönetimler olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz, ciddi kaynaklar ayırıyoruz, harcamalar yapıyoruz” diyerek Selçuklu Belediyesi’nin konuyla ilgili çalışmaları anlattı.

“YEREL YÖNETİMLERE BURADA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerle birlikte sürecin takipçisi olmaya ve sürece destek vermeye devam ettiklerini dile getirerek, “Özellikle MEVKA her daim bizim bu projelerimizde yanımızda oluyor. Yerel yönetimlere burada büyük görevler düşüyor. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 başlık altında toplanmış ve burada aslında bu başlıklara uyulduğu zaman stratejik planlarımızın bu 17 başlık altında düzenlendiği zaman iklim değişikliği ile ilgili konularda da gerekli ilerlemeleri kaydedeceğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.