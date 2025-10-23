Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yürütülen operasyon kapsamında, sahte faturalarla değerleri düşük gösterilen 288 milyon TL değerindeki 10 lüks araca el koydu. Operasyonla 46 milyon TL kamu zararı önlendi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen başarılı bir operasyonla, sahte belgelerle değerleri düşük gösterilen lüks araçlara el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle 46 milyon lira kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi.

Detaylı çalışmalar sonucunda, toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.”