Sakarya Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla Türkiye Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle önemli bir farkındalık projesine ev sahipliği yapıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla Türkiye Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle düzenlenen Mavi Nefes Projesine ev sahipliği yapıyor. Sakarya’ya gelen gezici eğitim otobüsü, yüzlerce öğrenciye denizlerin ve su kaynaklarının önemini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle aktarıyor.

“Mavi Nefes Projesi” kapsamında Sakarya’ya gelen gezici eğitim otobüsü, yüzlerce öğrenciye denizlerin ve su kaynaklarının önemini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle aktarıyor.

İnteraktif eğitimler ve görsel materyallerle

Türkiye’nin dört bir yanında çocuklara deniz sevgisini aşılamak için yola çıkan TURMEPA’nın gezici eğitim otobüsü, Sakarya’da 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle buluştu. Oyunlar, interaktif eğitimler ve görsel materyallerle desteklenen programda, çocuklara deniz ekosisteminin önemi, kirliliğin nedenleri, su kaynaklarının korunması ve deniz canlılarının yaşam alanlarının sürdürülebilirliği gibi konular aktarıldı.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık programları

TURMEPA’nın “Mavi Nefes” projesi yalnızca eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Çalışmalar kapsamında kıyı temizliği etkinlikleri, deniz yüzeyinden atık toplama çalışmaları, mikroplastiklerle mücadele kampanyaları ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık programları da yer alıyor. Proje, belediyeler, özel sektör ve eğitim kurumlarının katkısıyla her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

“Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, doğa ve çevre odaklı projelere her zaman destek vermeye devam edileceği vurgulanarak, “Denizlerin, göllerin ve su ekosistemlerinin korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı bu farkındalığın bir parçası olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.