Konya'da Meram Belediyespor’un milli gururu Besra Duman, Mısır’da düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Besra Duman kadınlar 55 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.KONYA (İGFA) - Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda Meram Belediyesporlu milli sporcu Besra Duman, büyük bir başarıya imza attı. Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen şampiyonada kadınlar 55 kilo kategorisinde yarışan milli halterci 121 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Uluslararası arenada ülkemizi ve Konya’yı başarıyla temsil eden Besra Duman, elde ettiği bu dereceyle hem Türk sporunun hem de Meram’ın gururu oldu. Duman’ın başarısı, Meram Belediyespor’un sporun her branşında yetiştirdiği yetenekli sporcularla ülke sporuna katkısının en somut göstergelerinden biri oldu.

BAŞKAN KAVUŞ: “AZMİN, DİSİPLİNİN, İNANCIN ÖRNEĞİ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şampiyon sporcu Besra Duman’ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Besra Duman kardeşimizi bu önemli başarısından dolayı gönülden kutluyorum. Elde ettiği dünya ikinciliği, azmin, disiplinin ve inancın en güzel örneklerinden biridir. Meram Belediyespor olarak sporun her alanında gençlerimizin yanında olmaya, onların başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. Besra’nın bu başarısı tüm Meram’a, Konya’ya ve ülkemize armağan olsun.”

