Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde verdiği yemekte yeşil beyazlı futbolcular ile bir araya geldi,BURSA (İGFA) - Bursaspor’un stadyum isim hakkı ve Bursaspor Yörsan Basketbol takımının isim sponsorlukları ile şehrin iki kıymetli değerini destekleyen Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde verdiği yemekte yeşil beyazlı futbolcular ile bir araya geldi.

Ligin ikinci yarısının hemen öncesinde gerçekleşen organizasyona, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla, teknik ekip ve futbolcular katılım sağladı.

Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı; “Bursaspor’a ligin ikinci yarısında başarılar diliyorum. Yolun sonu şampiyonluk. Büyük Bursaspor taraftarının muhteşem desteği ile bu sezon küllerinden doğan bir Bursaspor var. Hak ettiği Süper Lig’e en kısa sürede dönecek olan Bursaspor’a Matlı ailesi olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, “Matlı ailesinin vermiş olduğu moral yemeği, ikinci yarı öncesinde bizleri motive etti. Özer Bey’e bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda şampiyonluk kupasını kaldırıp, süper lig yolundaki planlamamıza yoğun tempoda devam edeceğiz” dedi.

Yemeğin ardından Özer Matlı’nın Pablo Martin Batalla için hazırlattığı doğum günü pastası kesildi. Başarılı teknik adam daha sonra tebrikleri kabul etti.