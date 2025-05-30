Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışan sağlığı ve güvenliği için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Salihli ilçe şefliğinde gerçekleştirilen eğitimde, işveren ve işveren vekilinin yükümlülükleri ile adli ve cezai hukuki sorumlulukları ele alındı. Eğitime, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar’ın yanı sıra ilgili daire başkanları, ilçe şefleri ve iş sağlığı güvenliği uzmanları katıldı. Eğitimde, ilçelerde kurumu temsil eden ilçe şeflerinin, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yasal sorumlulukları, bu sorumluluğun iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasındaki rolü ile yapılması gerekenler konuşuldu.

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER KONUŞULDU

Toplantıda; iş kazalarının önlenmesi, risk değerlendirmesi süreçleri, acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanması, kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi temel iş sağlığı ve güvenliği konularına odaklanıldı. Ayrıca, olası bir iş kazası ya da meslek hastalığı durumunda işveren ve işveren vekilinin karşılaşabileceği adli ve cezai yaptırımlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

“GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ”

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin kurumun en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, “Bu tür bilgilendirme toplantılarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına gerekli her türlü tedbiri büyük bir titizlikle almaya devam edeceğiz” dedi.