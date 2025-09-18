Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer bölgeler ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül 2025 Perşembe günü için hava durumu tahminlerini ve uyarılarını açıkladı.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenrken, hava sıcaklığı doğu bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde de normaller civarında seyredecek.

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon’da kuvvetli, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenirken, Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle de vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.