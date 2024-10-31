Yalıova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan kuru yük gemisinin makine dairesinde Marmara Denizi açıklarında yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi.İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken FG SEVIL adlı kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyir halindeyken makine dairesinde meydana gelen yangında 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörleri olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.