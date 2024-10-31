Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da! İlk durağı Kız Kulesi oldu Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da! İlk durağı Kız Kulesi oldu
2 çocuk annesi Fahriye Evcen verdiği pozlarla hayran bıraktı!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evcen, son olarak lüks evlerinin...Devamı için tıklayınız