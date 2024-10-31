2 çocuk annesi Fahriye Evcen verdiği pozlarla hayran bıraktı!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evcen, son olarak lüks evlerinin...Devamı için tıklayınız
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