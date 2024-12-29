Mardin’de faaliyet gösteren Margenç spor futbol okulu geleceğin Milli takım sporcularını yetiştiriyor. Bünyesinde 80 sporcunun eğitim gördüğü futbol okulunda bugüne kadar süper ligden Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor olmak üzere birçok kulübe sporcu gönderdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

2016 yılında Mardin’de kurulan Margenç spor Futbol Okulu altyapı yaş kategorilerinde yer alan 05-14 yaş grubu oyuncularla minikler lig'inde ve U13 ve -U14 alt kategorilerinde mücadelesini sürdürmekle beraber aynı zamanda genç oyuncuları Türk Futboluna kazandırmayı hedefliyor.

Margenç spor kulüp yöneticisi ve antrenörü Rakan Keleş, 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Margenç spor kulübü geleceğin futbol yıldızlarına hem diplomalı akademik antrenörler eşliğinde futbol oynamaya ve yeteneklerini geliştirme imkânı sunduklarını söyledi. Alt yapımızda futbol okulunda çalışmalar yaz-kış aylarında 12 ay boyunca devam ettiğini ifade eden Keleş,” Biz kulüp olarak Türk futbolunun ve Mardin futbolunun geleceğini sağlam temellere oturtmak için alt yapıya büyük önem veriyoruz. Amacımız buradan büyük takımlarımıza ve Mardinspor’a takıma oyuncu kazandırmak. Onun için bu futbol okuluna çok önem veriyoruz. Hiç bir kulüpte olmayan teknik ekibe sahibiz. Para için değil gençlerimize çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Güzel bir katılım var. 80 sporcumuz var. 6 antrenör eşliğinde çalışıyoruz. Burada emeği geçen başta kulüp başkanımız Metin Saitoglu, kaleci antrenümüz Murtaza Işıktekiner, kaleci ve performans antrenörü Necati Demirbaş, antrenörlerimiz Edip Saruhan, Hasan Sincar ve Mehmet Nur Mengirkan’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MARDİN’DE ALT YAPIYA ÖNEM VERİLMESİ GEREKİR

Mardin’de spor alanında alt yapıya önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Keleş,” Mardinspor’da alt yapı olmaması Mardin için büyük eksikliktir. Bu takıma sahip çıkılması gerekir. Alt yapıya ve amatör liglerine önem verilmesi gerekir. Bugün biz kendi imkânlarımızla süper lig takımlarına sporcu gönderiyoruz. Mardin’de çok yetenekli çocuklarımız var. Onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için onları spora kazandırmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekir” ifadelerini kullandı.

SPORCULARIMIZLA BİZ BİR AİLEYİZ

Kulübümüzde oynayan bütün sporcularımızla bir aile olduklarını kaydeden Kaleci Antrenörü Murtaza Işıktekiner ise, Bütün sporcularımızı kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Çok iyi sporcu ve kalecilerimiz var. 6 tane yetenekli kalecimiz var Bügün onlarla Velilileri ile birlikte kahvaltıda bir araya geldik. Bize sponsor olan sporcumuz Kamuran Yazıt’ın babası Kısmet beye teşekkür ediyoruz. Bizleri bir araya getirdi. Bizim amacımız yetenekli ve ahlaklı sporcu yetiştirip hem milli takımımıza hem de büyük takımlarımıza kaleci ve futbolcu yetiştirmektir” şeklinde konuştu.