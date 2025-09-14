TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Antalya’da sürdürürken, Litvanya Milli Takımı ile FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynama başarısı gösteren Marek Blazevic de kampa katıldı.BURSA (İGFA) - 24 yaşındaki Litvanyalı pivot, Riga’dan dönüşünün ardından kampın 8. gününde Mavi Yeşilli takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Blazevic, “Her ne kadar takıma katılan son kişi olsam da yeni bir başlangıç için heyecanlıyım. Takımın ritmine ve yeni sisteme en kısa sürede alışmam gerekiyor. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim” dedi.

Bursa’da forma giymekten dolayı mutlu olduğunu belirten Blazevic, taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti. Eurobasket 2025’te Litvanya formasıyla 7 maça çıkan genç oyuncu, turnuvayı 7.5 sayı, 4.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamladı. Litvanya, çeyrek finalde Yunanistan’a elenerek şampiyonaya veda etmişti.

Milli takımda geçirdiği yazın kariyerindeki ilk büyük turnuva olduğunu vurgulayan Blazevic, “Bu şansı yakaladığım için çok mutluyum. Yeni sezon öncesi iyi bir tecrübe kazandım ve fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Eurobasket finalinde Türkiye’yi destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

2001 doğumlu ve 2.09 cm boyundaki Marek Blazevic, pivot pozisyonunda görev yapıyor.