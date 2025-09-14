Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 28. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, üçüncü gününde unutulmaz anlara sahne oldu.MUĞLA(İGFA) - Festivalin açılışını, Ortaca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Kemal Deniz’in bateri performansı yaptı. Genç yetenek Kemal Deniz’in sahnedeki etkileyici gösterisi, izleyicilere özel çocukların sevgi ve sabırla neler başarabileceğini bir kez daha gösterdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise festivalin en çok beklenen anı yaşandı. Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent sahneye çıkarak Ortaca halkına müzik dolu bir gece yaşattı. Alanı dolduran binlerce kişi, Haluk Levent’in sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahnedeki yüksek enerji ve coşku, festivalin doruk noktasını oluşturdu.

Ortaca Belediyesi, Kemal Deniz’e, ailesine ve eğitimcilerine teşekkür ederken; müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Haluk Levent’e de minnetlerini sundu.