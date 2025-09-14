Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre; Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olacağı öngörüldü. Marmara’nın güneybatısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmezken yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bu arada Meteoroloji'nin günlük raporunda yer alan 'kuvvetli rüzgar' uyarısında da bulunuldu. Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.