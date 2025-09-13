Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kg yarı finalinde Kazakistanlı Feruza Kazakova’yı 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Çakıroğlu, kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğu için 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’de ringe çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Boks Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımına göre, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kg kategorisinde yarı finalde Kazakistanlı rakibi Feruza Kazakova’yı 4-1’lik skorla geçerek finale yükseldi.

Olimpiyat gümüş madalyalı sporcumuz, 2021’deki dünya şampiyonluğunun ardından ikinci altın madalyayı hedefliyor.

Çakıroğlu’nun final maçı, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’de gerçekleşecek.

Türkiye Boks Federasyonu, “Buse Naz Çakıroğlu finalde! Yarın şampiyonluk için ringe çıkacak, haydi Buse!” mesajıyla sporcuya destek verdi.