TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında Litvanya Milli Takımı formasını da giyen pivot Marek Blaževič’i kadrosuna kattı.BURSA (İGFA) -Litvanya basketbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Blaževič, yeni sezonda mavi-beyazlı forma ile mücadele edecek.

Litvanya basketbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen ve Litvanya Milli Takımı forması da giyen Marek Blaževič geçen sezonu Litvanya temsilcisi BC Wolves Vilnius’da geçirmiş ve 2024-2025 sezonunda Eurocup’ta 18 maçta 9.6 sayı-4.6 ribaund-1 asist; Litvanya Ligi’nde 33 maçta 11 sayı-4.3 ribaund-1.3 asist maç başı ortalamalarına imza atmıştı.

2001 doğumlu ve 2.09 cm boyundaki Marek Blaževič, pivot (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.

MAREK BLAŽEVİČ KİMDİR?

1 Eylül 2001 doğumlu olan Litvanyalı oyuncu Marek Blaževič, center (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Vilnius’ta dünyaya gelen Marek Blaževič, basketbol altyapı eğitimini Perlas Vilnius’ta alsa da 17 yaşında Rytas Vilnius ile resmi sözleşme imzaladı. 2017-2018 Sezonunda Rytas formasıyla Adidas Next Generation Tournament’te (ANGT) sahne alan ve şampiyon tamamladıkları turnuvada 8 maçta 12.8 sayı-7.9 ribaund-2 asist-1.3 top çalma-1.3 blok maç başı ortalamalarına imza atan Blaževič, 2018-2019 sezonunda Rytas Vilnius’un A Takım kadrosunda yer aldı. Bu sezonda Eurocup’ta 5 maçta süre alan Litvanyalı oyuncu ANGT turnuvasında ise 3 maçta 12.7 sayı-6 ribaund-1 asist-1.3 ribaund-1 blok maç başı ortalamalarını sergiledi.

2019-2020 Sezonunu BC Rytas Vilnius’ta Eurocup’ta 9 maçta 4.1 sayı-3 ribaund; Litvanya Ligi’nde (LKL) 21 maçta 7 sayı-3.3 ribaund maç başı ortalamalarıyla geçirdikten sonra 2020-2021 sezonu öncesi Zalgiris Kaunas’a transfer olan Marek Blaževič, 2 sezon forma giydiği Kaunas ekibinde ilk sezonu Litvanya Ligi’nde 24 maçta maç başı 6.5 sayı-4.8 ribaund; Euroleague’de 6 maçta maç başı 2 sayı-1.2 ribaund ortamalarıyla tamamladı.

2021-2022 Sezonunda ise Zalgiris Kaunas formasıyla Litvanya Ligi’nde 29 maçta maç başı 8.9 sayı-3.9 ribaund; Euroleague’de 27 maçta maç başı 5.7 sayı-2.6 ribaund ortalamalarını tutturan Blaževič, sonrasında kariyerine 2 sezon İspanya’da devam etti.

Monbus Obradoiro CAB Santiago de Compostela’da 2022-2023 sezonunu İspanya Ligi’nde 34 maçta 7.7 sayı-4.2 ribaund; 2023-2024 sezonunu ise İspanya Ligi’nde 32 maçta 7.5 sayı-3.9 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligİ’nde 3 maçta 6 sayı-2.7 ribaund maç başı ortamalarıyla geçiren Marek Blaževič, 2024-2025 sezonu öncesi yeniden ülkesi Litvanya’ya dönerek BC Wolves Twinsbet Vilnius ile anlaşma sağladı.

BC Wolves’da sezonu Eurocup’ta 18 maçta 9.6 sayı-4.6 ribaund-1 asist ve Litvanya Ligi’nde 33 maçta 11 sayı-4.3 ribaund-1.3 asist maç başı ortalamalarıyla tamamlayan Blaževič, 2025-2026 sezonu öncesi BC Wolves Twinsbet Vilnius ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atsa da Litvanya ekibinin Haziran ayında kulüp faaliyetlerini sonlandırması sonrası TOFAŞ Basketbol Takımı ile anlaşmaya vardı.

Litvanya basketbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen ve 2020 yılından bu yana Litvanya A Milli Takım forması giyen Marek Blaževič, milli takımı adına son olarak FIBA EuroBasket 2025 elemelerinde görev yaptı.