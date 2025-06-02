Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Milli Sporcu Ahmet Alkanoğlu katıldığı yarışmalarda derece almaya devam ediyor.MARDİN (İGFA) - Milli Sporcu Ahmet Alkanoğlu, En son Bakü’nün Kusar kentinde düzenlenen uluslararası 22 km yol koşusunda genel klasman şampiyonluğu elde etme başarısı sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Personeli ve Milli Sporcu ünvanlı olan Alkanoğlu, aynı ay içerisinde Türkiye şampiyonası İstanbul yarı maraton koşusunda da Türk klasmanında 3.lük elde etti.

Alkanoğlu ayrıca 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Düzenlenen Uluslarası Ankara Yarı Maratonunda Kenyalı ve Afrikalı atletlerin de yoğun olarak katıldığı yarışmada 3.lük elde etti.

Alkanoğlu bu süreçte Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doğan Ağalday’dan almış olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doğan Ağalday’da Alkanoğlu’nu kabul etti ve başarılarını kutladı.