AK Parti Mardin temsilcileri, Mardin’in çözüm bekleyen sorunlarını değerlendirdi; çevreyolu yatırımı için umut verici gelişmeler paylaşıldı.MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak öncülüğünde düzenlenen basın toplantısı, Mardin Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Milletvekilleri Muhammed Adak ve Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Midyat Belediye Başkan yardımcısı ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda, Mardin’in altyapı, ekonomi, tarım, sulama, turizm, eğitim ve sağlık gibi temel sorunları ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

“MARDİN’İN KALKINMASINA ÖNEM VERİYORUZ”

Milletvekili Muhammed Adak, Mardin’in ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için devam eden ve planlanan projeleri detaylı bir şekilde paylaştı. Adak, “Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini turizme kazandırmak, tarımsal üretimi artırmak ve altyapı yatırımlarını hızlandırmak önceliklerimiz arasında. GAP kapsamında sulama yatırımları ve sosyal politikalarla kentin potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. AK Partili belediyelerimiz ilçelerde önemli projelere imza atıyor” dedi.

MARDİN ÇEVREYOLU 2026 YATIRIM PLANINDA

Mardin’in çevreyolu sorununun aciliyetine dikkat çeken Adak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sunulan kapsamlı rapor sonrası çevreyolu projesinin 2026 yatırım programına alınacağı hususunda daha ümitli oldukları müjdeledi. Bu konunun Bakanlık açsından da artık daha fazla öncelikli olduğunu vurguladı.

Adak, “Çevreyolu projesi, şehir içi trafik akışını düzenleyecek, trafik yoğunluğunu azaltacak ve güvenli ulaşım sağlayacak. Bu yatırım, Mardin’in ticaretine, turizmine ve genel kalkınmasına büyük katkı sunacak” diye konuştu. Adak konuşmasına başlarken insanlık dramı yaşanan Gazze konusunda da hepimizin herşeyden daha fazla duyarlı olmamız gerektiğini dile getirdi.

Kılıç: “Gazze ve Terörsüz Türkiye Öncelikli Gündemimiz”

Milletvekili Faruk Kılıç, küresel iklim değişikliği ve yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklara değinerek saha çalışmalarının tüm ilçelerde devam ettiğini belirtti. Kılıç, “Gazze meselesi bir insanlık dramıdır. Çocukların açlıktan öldüğü bir çağda yaşıyoruz. Diğer yandan, Mardin geçmişte terör nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. Artık tarım, ticaret ve turizmle yıldızı parlayan bir şehir olarak bu karanlık günleri geride bırakmalıyız” dedi.

Uncu: “Hizmet Siyasetiyle Terörsüz Türkiye”AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, mahalle buluşmalarında vatandaşların beklentilerini dinlediklerini vurguladı. Uncu, “En büyük sorunlarımızdan biri su. Vatandaşlarımız ideolojik çatışmalardan uzak, hizmet odaklı siyaset istiyor. Gazze meselesi bir insanlık meselesidir. Türkiye güçlü oldukça, bu zulümlere karşı dünya daha güçlü bir ses çıkaracaktır” dedi.

Toplantı, AK Parti’nin Mardin’deki sorunlara çözüm odaklı yaklaşımını ve halkla iletişimini güçlendirme çabasını bir kez daha ortaya koydu. Yerel ve merkezi yönetimler arasında koordinasyonu artırmayı hedefleyen toplantıda, Mardin’in kalkınması için atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.