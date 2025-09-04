2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasına kısa bir süre kala, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ bünyesinde görev yapan bin otobüs şoförüne yönelik “Otobüs Şoförleri Buluşması” ile etkili iletişim ve stres yönetimi eğitimi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli, erişilebilir ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle projelerini sürdürürken, bu kapsamda personel geliştirme programlarına da devam ediyor.Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ yöneticileri, eğitmenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve otobüs şoförleri katıldı.

Programda, Erol Varlıbaş ve Taner Şenözdemir şoförlere, yolcu ilişkileri ve trafikte stres anında doğru davranış geliştirme konularında bilgiler aktardı. Ayrıca Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Altı Nokta Körler Derneği temsilcileri de özel gereksinimli bireylerin toplu taşıma araçlarında yaşadığı sorunları paylaşarak, şoförlerin empati geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladı.

Programda otobüs şoförlerine hitap eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sahada olan ve kamuya hizmet eden her bir çalışana teşekkür etti. Ekip olarak, Bursalıların güven ve huzur içinde yolculuk yapabilmeleri için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini vurgulayan Başkan Bozbey, sağladıkları hizmetin kalitesini artırmak adına da yeni projeler geliştirdiklerini söyledi. Başkan Bozbey, ‘’Toplu taşıma araçlarımızda günde yaklaşık 1 milyon Bursalıyı misafir ediyoruz. Önemli bir görevimiz var. Onları güvenli bir şekilde evine, işine ve sevdiklerine ulaştırmalıyız. Tabii ki eksikliklerimiz de olabilir. Gergin olduğumuz anlar da olabilir. Fakat insana yakışan her zaman düşünerek hareket etmek, sakin ve vakur olmaktır. Her bir şoför arkadaşımı dikkatli davranışları nedeniyle kutluyorum’’ diye konuştu.

‘’BURSALILARA EN İYİ HİZMETİ SUNMA ANLAYIŞINDA OLMALIYIZ’’

Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak kamusal anlamda sorumluluk üstlenmiş kişiler olduklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, ‘’Kurumsal kimliğimizi koruyarak Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğumuzu unutmamalı, Bursalılara en iyi hizmeti sunma anlayışında olmalıyız. Çünkü bizim misyonumuz tam olarak budur. Bizler gelip geçiciyiz. Önemli olan, bu kurumdan ayrıldığımızda geriye onur ve gurur duyacağımız bir hizmet bırakabilmektir. Çocuklarımıza, torunlarımıza ‘Biz bu şehre böyle katkılar sunduk’ diyebilmenin kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez’’ diye konuştu.