Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve büyükbaş hayvan üretiminde verimliliği artırmak amacıyla yürüttüğü “Tek Dam Projesi” kapsamında il genelinde bilgilendirme toplantıları bu kez Selendi'nin Çampınar Mahallesi’nde yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü teknik personellerinin katıldığı "Tek Dam Projesi" öncesinde ise heyet tarafından proje uygulama sahasında yerinde inceleme yaptı.

Çampınar, Çamyayla, Çamlıca, Papuçlu, Turpçu ve Kurşunlu mahallelerinin muhtarlarının da katıldığı toplantı, üreticilerden büyük ilgi gördü.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yusuf Kurucu, “Tek Dam Projesi ile süt üreticilerinin hijyenik, verimli ve kontrollü bir ortamda üretim yapmalarının sağlanmasını, kooperatif üyesi üreticilerin de ekonomik kazançlarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, bölgesel hayvancılık üretiminin sürdürülebilirliği, nitrat kirliliğinin önlenmesi ve sürülerin genetik yapılarının iyileştirilmesi de projemiz kapsamında önemli başlıklar arasında yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, kırsal alanlarda üretimi desteklemeye ve üreticilerle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.