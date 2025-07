Manisa Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 Mehmetçik anıldı. Toplantıda, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ismi, Salihli’deki parka verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açılışta yaptığı konuşmada, Muradiye Mahallesi’nin yıllardır beklediği altyapı sorunlarını kökten çözecek projeye değinerek, “Projede arıtma tesisinin yapımını kapsayan ikinci ihalemizi de gerçekleştirdik. Bu proje, Manisa’da tek seferde yapılan en büyük altyapı yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor” diyerek çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını söyledi. Merhum başkan Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatarak, emaneti olan Manisa’da ondan aldığı bayrağı en güzel şekilde taşıyacağını söyleyen Başkan Dutlulu, “Bu vesileyle Ferdi Başkan’ımızı özlem ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

İTFAİYECİLERE TEŞEKKÜR

Manisa’da ve birçok farklı şehirde çıkan orman yangınlarına değinen Başkan Dutlulu, “İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, bu yangınlara ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale etti. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her an hazır bekliyor. Ancak takdir edersiniz ki yangınların büyük bir kısmı insan kaynaklı nedenlerle çıkıyor. Bu yüzden, tüm hemşerilerimi özellikle yaz aylarında daha dikkatli ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. 365 gün, 24 saat görev başında olan itfaiye ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit olan itfaiye ve orman görevlilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Başkan Dutlulu, gösterdikleri özverili, kahramanca ve örnek mücadeleden dolayı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri de itfaiye ekiplerinin son dönemde yaşanan yangınlardaki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, örnek mücadelelerinden gurur duyduklarını kaydetti.

YOLLARIMIZDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü asfalttan ilaçlamaya, kilit parke taşı üretiminden altyapı projelerine kadar çalışmalara değinen Başkan Dutlulu, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve yaşam kalitesi bizim için her zaman öncelikli” diyerek hizmetlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Başkan Dutlulu, konuşmasının sonunda 1995 yılında yaşanan Srebnetisa katliamında hayatlarını kaybedenleri de andı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitleri anarak, gazilere sağlıklı ömürler dileyen Başkan Dutlulu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıldönümünü ve Lozan Barış Antlaşması’nın 102’inci yılını kutladı. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarının ve basın emekçilerinin basın bayramını kutlayan Başkan Dutlulu son olarak geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybeden merhum başkan Ferdi Zeyrek’i ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen’i rahmetle andı, ailelerine sabırlar diledi.